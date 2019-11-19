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Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"
19:37 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Актриса очень гордится своей ролью независимой женщины Рамоны.

Певица Дженнифер Лопес не получила большого гонорара за главную роль в фильме "Стриптизерши" (Hustlers, Шахрайки з Волл-стріт), а снялась там бесплатно. Об этом Лопес рассказала в интервью журналу GQ.

Актриса очень гордится своей ролью независимой женщины Рамоны, и считает, что она находится в таком положении, что не должна опираться на денежную мотивацию, чтобы делать то, что ей действительно хочется.

"За "Стриптизерш" мне не заплатили кучу денег. Я снялась там бесплатно, я продюсировала его. Как и в песне Jenny from the Block, я делаю то, что люблю", — призналась она.

По словам артистки, роль в картине для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире на вторую.

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Напомним, что артистка стала "Человеком года" по версии мужского журнала GQ. Кроме нее, глянец отметил Аль Пачино, Роберта де Ниро и рэпера Tyler, The Creator. Сейчас представители GQ презентовали обложки декабрьского выпуска журнала, на которых появились победители их рейтинга. Главной звездой номера стала Дженнифер Лопес, которую издание назвало "Человеком года". В фотосессии актриса предстала в пикантном кожаном платье и с волнистыми волосами, покорив поклонников GQ красотой.

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Все по теме:

Кино, Гонорар, Знаменитость, Дженнифер Лопес, Домогательство, Стриптизерши, Гонорар за роль в фильме.
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