Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019

Новости шоу бизнеса:Кто же получил престижную награду в 2019 году?

В Киеве прошло долгожданное награждение Best Fashion Awards 2019. Ежегодно награду вручают талантливым отечественным дизайнерам, которые поразили экспертов последними коллекциями одежды.

Торжественная церемония прошла 19 ноября в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. На награды претендовали известные отечественные бренды и модельеры. Их работу оценивали 33 фэшн-эксперта, в частности, журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. Путем голосования они и определили имена лучших дизайнеров по версии Best Fashion Awards.

Best Fashion Awards 2019: список победителей

Лучший дизайнер женской одежды – Светлана Бевза (Bevza).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Constant problem of casual dressing | @bevza Публикация от Svitlana Bevza (@bevza_svitlana) 30 Сен 2019 в 4:23 PDT

Лучший дизайнер мужской одежды – Артем Климчук (Artemklimchuk).

Лучший дизайнер аксессуаров – Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

Открытие года – Дафна Майберг (Dafna May).

Прорыв года – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Лучшая фэшн-постановка – Иван Фролов (Frolov)

Вдохновение года – Ульяна Бойко.

Sustainable fashion – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Интересно, что это уже десятая премия Best Fashion Awards, которая прошла в Украине. Впервые за эти годы украинский дизайнер Ирина Джус (Dzhus) получила специальную награду от гуманистического движения UAnimals. Победу она одержала в номинации Cruelty-free fashion.