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Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019

Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019
09:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кто же получил престижную награду в 2019 году?

В Киеве прошло долгожданное награждение Best Fashion Awards 2019. Ежегодно награду вручают талантливым отечественным дизайнерам, которые поразили экспертов последними коллекциями одежды.

Торжественная церемония прошла 19 ноября в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. На награды претендовали известные отечественные бренды и модельеры. Их работу оценивали 33 фэшн-эксперта, в частности, журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. Путем голосования они и определили имена лучших дизайнеров по версии Best Fashion Awards.

Best Fashion Awards 2019: список победителей

Лучший дизайнер женской одежды – Светлана Бевза (Bevza). 

 
 
 
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Constant problem of casual dressing | @bevza

Публикация от Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

Лучший дизайнер мужской одежды – Артем Климчук (Artemklimchuk). 

Лучший дизайнер аксессуаров – Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

Открытие года – Дафна Майберг (Dafna May).

Прорыв года – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Лучшая фэшн-постановка – Иван Фролов (Frolov) 

 
 
 
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Wearing @forloveman Ph @yaroslavbugaev for @lofficielhommesua #frolovman #intelligentprovocation

Публикация от Ivan Frolov (@ivfrolov)

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Вдохновение года – Ульяна Бойко.

Sustainable fashion – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Интересно, что это уже десятая премия Best Fashion Awards, которая прошла в Украине. Впервые за эти годы украинский дизайнер Ирина Джус (Dzhus) получила специальную награду от гуманистического движения UAnimals. Победу она одержала в номинации Cruelty-free fashion.

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Награды, Дизайнеры, Премии, Победители, BEST FASHION AWARDS 2019, Престижные награды.
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