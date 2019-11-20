Скачать
Среда, 20.11.2019
Зеленский о народных депутатах: уже пора менять и этих
Зеленский о народных депутатах: уже пора менять и этих
Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым
Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

Хочу отправиться к океану: Руслана Писанка сделала объявление для поклонников

Хочу отправиться к океану: Руслана Писанка сделала объявление для поклонников
11:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость мечтает отправиться на море и провести там несколько недель.

Украинская актриса кино и театра Руслана Писанка ошарашила своих поклонников. Звезда решила в 2020 году взять творческий отпуск, после чего вернется к гастрольным будням.

По словам 54-летней Русланы Писанки, ей нужна пауза, чтобы упорядочить мысли и с новыми силами вернуться к актерской карьере.

"Хочу открыть тайну! Я хочу уйти в творческий отпуск в апреле-мае 2020 года. Я понимаю, что очень много задач, много моих расходов. Я не хочу делать ошибки, в том числе, и творческие. Творчество – это когда ты свободен. А когда у тебя много задач в голове, ты уже не можешь, все файлы в голове заполнены. Нужно сделать перезагрузку своего "компьютера" и очистить все, что мешает творчеству", – поделилась Руслана Писанка. 

Кроме этого, актриса призналась, что будет делать во время своего творческого отпуска. Руслана Писанка рассказала журналистам, что планирует устроить отдых с мужем Игорем Исаковым. 

Хочу отправиться к океану, сесть и мечтать. И ни о чем не думать! Ни о гастролях, ни о деньгах или проблемах. Просто помедитировать, – призналась Руслана Писанка.

Алиса Милано кардинально сменила имидж (Фото)

Как известно, актерскую карьеру Руслана Писанка начала еще в студенческие годы. Одну из первых ролей она получила в киноленте "Несколько любовных историй", которая вышла на экраны в 1994 году. Именно этот фильм принес актрисе международную славу и популярность, а звезда получила статус секс-символа украинского шоу-бизнеса.

Кроме этого, Руслана Писанка сыграла в "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом", "Яблоко", "Три мушкетера", Сваты" и других кинолентах. Сейчас больше времени актриса уделяет театру и совместно с актерами ездит на гастроли по городам Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Карьера, Актриса, Творчество, Знаменитость, Руслана Писанка, Украинская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
02 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
05 Разумков обсудил с премьером Чехии риски от Nord Stream 2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве
Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве
Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019
Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь