Муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой получил травму

Новости шоу бизнеса:Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления и призвали его быть осторожнее.

Украинский певец DANTES (Владимир Дантес) повредил ногу во время игры в баскетбол.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото возле авто, которое красуется во дворе их загородного дома.

"Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам", - написал певец.

Дантес добавил, что ночью он съездил в травмпункт, а вечером едет делать магнитно-резонансную томографию (МРТ).

"Ну как так то?!", "Выздоравливай", "Вова, держись", "Ну как же так!!! Выздоровления скорейшего! Как помниться, перед важными событиями у Вас случаются приключения", "Выздоравливай скорее", - пишут подписчики в комментариях под постом.