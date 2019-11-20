Муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой получил травму

Украинский певец DANTES (Владимир Дантес) повредил ногу во время игры в баскетбол.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото возле авто, которое красуется во дворе их загородного дома.
"Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам", - написал певец.
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Делая это фото, я ещё не знал, что тестить MINI COUNTRYMAN буду очень необычным способом. Короче, забрав эту малышку у @awtbavariakyiv я представлял как буду рассекать по Киеву, заезжая на всякие модные тусовочки, потому что внимание привлечь сидя за рулем этой машины, оооочень легко! Но! Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам. И ночью добрался очень быстро до травмпункта, т.к мой MINI очень хорошо наваливает, в повороты входит, как влитой, вообще не кидает по сторонам. А самое главное, что места хватает для моей левой разогнутой ноги, которую мне нельзя тревожить. Вечером Еду на МРТ. Так что ждите сториз тест-драйва от покалеченного меня))) #дантесжив #теперьтебе30
Дантес добавил, что ночью он съездил в травмпункт, а вечером едет делать магнитно-резонансную томографию (МРТ).
"Ну как так то?!", "Выздоравливай", "Вова, держись", "Ну как же так!!! Выздоровления скорейшего! Как помниться, перед важными событиями у Вас случаются приключения", "Выздоравливай скорее", - пишут подписчики в комментариях под постом.