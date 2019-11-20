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Регина Тодоренко назвала причину ухода с программы "Орел и Решка"

Регина Тодоренко назвала причину ухода с программы "Орел и Решка"
15:10 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:За все время работы в шоу о путешествиях Регина посетила более 100 стран.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко спустя два года после ухода из тревел-шоу "Орел и Решка" решила рассказать, почему она на самом деле покинула проект.

Как оказалось, Регина ушла из шоу, поскольку "устала уставать".

"Как раз в такой момент поняла, что в образе тревел-ведущей я состоялась, меня уже ничто не радовало, я стала пресной и неинтересной. К сожалению, многое приелось. Решение оставить программу не было спонтанным, оно назревало полтора года. Я еще до кругосветки хотела уйти на покой и начать заниматься чем-то другим. Пять лет без отпуска и выходных дались очень тяжело. Как творческому человеку мне нужно было отдохнуть, чтобы восстановить энергию, которую долгое время я отдавала зрителю", - призналась Тодоренко.

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Напомним, что Регина Тодоренко стала ведущей "Орла и Решки" в 2013 году. Впервые она появилась на телеэкранах в компании Коли Серги. С тех пор она вела все сезоны шоу, кроме отдельного проекта "Перезагрузка". 

В ноябре 2017 года Регина сообщила, что покидает проект. "Я сдаю свою смену ведущей в "Орел и Решка". Мой дозор окончен. Всем огромное спасибо. Я ухожу", - заявила тогда Тодоренко.

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Знаменитости, Телеведущая, ''Орел и решка'', Регина Тодоренко, Телезвезда.
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