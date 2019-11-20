Spice Up Your Life: Виктория Бекхэм с сыном зажгли под песню Spice Girls (Видео)

Новости шоу бизнеса:Виктория Бекхэм станцевала с сыном под одну из песен популярного девичьего "бэнда".

Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая была звездой группы Spice Girl в 90-х годах, зажгла со своим сыном Ромео под песню группы Spice Girls.

Так, 17-летний Ромео Бекхэм сначала опубликовал смешное видео в TikTok-профиле, где он танцует со своей мамой – экс-участницей Spice Girls. Выбор песни для ролика очевиден.

Под композицию Spice Up Your Life Виктория Бекхэм ритмично станцевала, продемонстрировав также идеальную фигуру. Ромео зато больше наблюдал за матерью и пытался повторить ее движения.

Добавим, что эта песня вошла во второй студийный альбом группы Spice Girls – Spiceworld, релиз которого состоялся в 1997 году.