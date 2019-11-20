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Костюм броненосца и оранжевый диван: реквизиты из сериала "Друзья" продадут на аукционе

Костюм броненосца и оранжевый диван: реквизиты из сериала "Друзья" продадут на аукционе
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Телекомпания Warner Bros Television и Prop Store устроят благотворительный аукцион по случаю празднования 25 годовщины сериала "Друзья".

Для продажи утвердили около 80 лотов, среди которых реквизиты, костюмы и репродукции. Вырученные средства будут переданы организации для борьбы с самоубийством среди ЛГБТ-молодежи.

Благотворительный аукцион пройдет с 3 по 17 декабря 2019 года. Поклонники сериала "Друзья" получат сертификаты подтверждения подлинности каждого лота. Сами же организаторы Warner Bros Television и магазин оригинальных реквизитов из киноиндустрии Prop Store считают эту распродажу своеобразным глобальным проявлением щедрости. 

Поклонники могут приобрести атрибуты из всех 10 сезонов телесериала:  Мягкая игрушка – пингвин по имени Джо, Набор приглашений на свадьбу Моники и Чендлера, Гавайское платье Рэйчел Грин, Оранжевый диван из кафе "Central Perk" в Нью-Йорке, Фиолетовая блузка в горошек и замшевая юбка Фиби Буффе, Блузка и коричневые вельветовые брюки Моники Геллер.

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Среди других лотов, которые анонсировали организаторы, деревянное каноэ и два весла Джои и Чендлера, праздничный костюм броненосца Роса и рамка с двери квартиры Моники. Предварительная цена всех представленных вещей варьируется от 1 до 15 тысяч долларов. Самый дорогой лот пока что – костюм Росса.

Кроме того, все участники, которые предварительно зарегистрируются на аукцион, имеют уникальную возможность выиграть сценарий культового сериала "Друзья".

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Аукцион, Годовщина, Распродажа, Друзья, Warner Bros. Television.
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