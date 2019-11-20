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Среда, 20.11.2019
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Ева Лонгория растрогала домашним видео, на котором поет вместе с сыном (Видео)

Ева Лонгория растрогала домашним видео, на котором поет вместе с сыном (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Малыш увлекательно аплодирует и пытается повторять движения за мамой. Это тронуло не только подписчиков, но и саму звезду.

Американская актриса и модель опубликовала на своей странице в инстаграме домашнее видео, на котором поет вместе с годовалым сыном.

Мамой звезде было суждено стать в возрасте 43 лет. Ева Лонгория умело сочетает материнство со съемками. Она продолжила свою карьеру почти сразу после рождения сына Сантьяго. Когда малышу исполнилось всего два месяца, он уже был рядом с мамой на съемочной площадке.

Годовалый сын Сантьяго даже успел сняться в профессиональной фотосессии. Вместе с мамой он украсил августовскую обложку издания Parents. Малыш, привыкший к публичности с первых месяцев жизни, также стал звездой на красной дорожке.

На днях звезда поделилась особыми кадрами. Наконец она проводит время с мальчиком не за работой, а в домашней атмосфере. Они расположились на кафеле в ванной комнате и устроили музыкальные развлечения. Ева напевала сыну песню и показывала простые движения. Малыш пытался повторять за мамой. Как выяснилось, это традиционные родственные забавы.

 
 
 
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Our nightly ritual. He loves singing in the shower!  He trying to learn the signs of the song 

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Наш ночной ритуал. Он любит петь в душе. Он пытается распознать песню, – прокомментировала звезда.

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В конце и без того трогательного видео Ева Лонгория усилила эмоциональность – утерла слезы. Неизвестно от чего расплакалась звезда, но эта искренность не оставила аудиторию равнодушной.

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Модель, Видео, Сын, Актриса, Ева Лонгория.
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