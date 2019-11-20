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Среда, 20.11.2019
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Вечно молода и красива: секрет идеальной фигуры Синди Кроуфорд

Вечно молода и красива: секрет идеальной фигуры Синди Кроуфорд
22:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Супермодель Синди Кроуфорд раскрыла свой секрет "вечной молодости"

53-летняя американская супермодель потрясает мир стройным и подтянутым телом. Она позирует в купальнике и носит мини. Однако залогом обольстительного внешнего вида являются регулярные тренировки. Даже на отдыхе она находит время для спорта.

Супермодель выглядит чрезвычайно молодо на свой возраст. Звезда 90-х плодотворно и добросовестно работает над собой в тренажерном зале. Активный образ жизни и увлечение спортом позволяют ей щеголять манящим телом и иногда вызывать зависть даже у юных коллег.

Синди Кроуфорд довольно часто публикует в своем инстаграме видео с тренировок. Ей под силу как йога, так и упражнения с тяжелыми гантелями. Своим примером звезда пытается доказать, что дело не в генетике и везении, а в желании. Даже при отсутствии специальных тренажеров можно работать над своим телом.

Сейчас знаменитость находится в отпуске в Малибу. Однако она не только радуется солнцем и побережьем океана на пляжах, но и занимается спортом. На днях она поделилась видео со своей тренировки. Модель устроила пробежку, надев велосипедки и объемный свитшот бордового цвета. Помогли ей настроиться на работу потрясающие пейзажи и музыка.

 
 
 
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@sarahperla1

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

 Непревзойденная Синди Кроуфорд показала себя без косметики (Фото)

Синди Кроуфорд довольно часто мотивирует поклонников собственным примером. Она демонстрирует, что даже в 53 можно иметь стройное тело, заботясь о своем здоровье как извне, так и изнутри.

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Фигура, Красота, Кроуфорд, супермодель.
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