Владимир Остапчук прокомментировал уход из "Танцев со звездами 2019"

Новости шоу бизнеса:Мужчина решил прокомментировать свой уход в социальных сетях.

В 13 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук покинул проект.

Владимир Остапчук, который ранее ошарашил заявлением о разводе с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, прокомментировал уход из "Танцев со звездами" на своей странице в інстаграмі.

В 13 выпуске участники "Танцев со звездами 2019" должны были пройти три этапа, в частности звездные пары проекта станцевали вместе с судьями шоу. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, которые танцевали с Франсиско Гомесом, покинули шоу "Танцы со звездами" в шаге от финала.

Владимир поблагодарил свою группу поддержки, судей и участников проекта. "Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей отрасли и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом", – отметил он.

Остапчук пошутил с того, что на "Танцах" нужно молчать и никакие его знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак.

Телеведущий также поблагодарил свою партнершу на паркете Илону Гвоздеву: "Спасибо за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь человеком, а потом уже танцором".

Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгать", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы, как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев – мой лучший стимул... Без вас я стал бы приторным и неинтересным. И самое главное – спасибо моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои детки, Елена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны – я благодарен вам за то, что сейчас я абсолютно счастливый человек, – заявил Остапчук.