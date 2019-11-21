Владимир Остапчук прокомментировал уход из "Танцев со звездами 2019"

В 13 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук покинул проект.
Владимир Остапчук, который ранее ошарашил заявлением о разводе с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, прокомментировал уход из "Танцев со звездами" на своей странице в інстаграмі.
В 13 выпуске участники "Танцев со звездами 2019" должны были пройти три этапа, в частности звездные пары проекта станцевали вместе с судьями шоу. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, которые танцевали с Франсиско Гомесом, покинули шоу "Танцы со звездами" в шаге от финала.
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Дорогие «Танці з зірками», спасибо Спасибо за то, что мои знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак. На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал #Вовабальник Спасибо, за то, что я прожил это время с моей большой семьей участников проекта. Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей области и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом⠀ Спасибо за то, что я узнал, сколько хороших людей вокруг нас: моя группа поддержки!!! Вы все писали/возмущались/голосовали/успокаивали слали лучи добра. Вы - моя семья и моя армия добра. И вас, думающих и порядочных больше - и это меня вдохновляет. ⠀ Спасибо за то, что я работал с лучшей командой в этой стране. Поверьте, они не спят ночами, они живут проектом, они злятся если что-то не так, они верят в тебя даже когда ты сам в себя не веришь. @zavaduk @kseniya.gorb @ladakasynets @andrii_dykyi @ganna_palamarchuk @gukdmitriy И многие другие Love! Love! Love! ⠀ Спасибо @ilonagvozdeva за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь Человеком, а потом уже танцором. ⠀ Спасибо судьям за вашу справедливость и юмор, за мотивацию и пример. Я вас обожаю Спасибо девчонкам из #nice2cucompany за ваши нервы, поддержку и Бог знает ещё чего, что пришлось со мной пройти за эти месяцы. ⠀ Спасибо хейтерам, за ваши «не прыгай», «иди домой», «веди себя нормально» и особенно за советы как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев - мой лучший стимул. Идти вперёд с улыбкой на лице. Без вас я стал бы приторным и неинтересным. ⠀ И самое главное - СПАСИБО моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои детки, Лена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны - я благодарен вам за то, что сейчас Я АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК Я понял важную вещь - каждый из нас может все! Главное желание, кропотливый труд и те, кто будет держать тебя крепко за руку и не отпускать Спасибо, ваш #вовабальник ⠀ Пы. Сы. Я таки сдержал слово показать шпагат, если выйду в финал. Фух. Пронесло))
Владимир поблагодарил свою группу поддержки, судей и участников проекта. "Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей отрасли и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом", – отметил он.
Остапчук пошутил с того, что на "Танцах" нужно молчать и никакие его знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак.
Телеведущий также поблагодарил свою партнершу на паркете Илону Гвоздеву: "Спасибо за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь человеком, а потом уже танцором".
Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгать", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы, как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев – мой лучший стимул... Без вас я стал бы приторным и неинтересным. И самое главное – спасибо моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои детки, Елена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны – я благодарен вам за то, что сейчас я абсолютно счастливый человек, – заявил Остапчук.