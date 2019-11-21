Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна

Новости шоу бизнеса:Актриса Вупи Голдберг предпочитает жить одна, поскольку не любит обязательства.

В понедельник 64-летняя Вупи Голдберг стала гостьей шоу Тамрон Холл. В интервью актриса рассказала, почему она совершенно не против одиночества.

Люди постоянно говорят: "Ну когда ты уже себе кого-нибудь найдешь?". А я никого не ищу. Я очень счастлива. И не хочу ни с кем жить, — заявила Вупи.

При этом у Годлберг все-таки есть сожитель, который охраняет ее.

У меня есть 20-летний кот Оливер. И он оставит "подарочек" для любого, кто окажется в моей постели.

Тамрон спросила Вупи, не "блокирует" ли кот ее личную жизнь таким образом.

Ее я блокирую. Я не знаю, что он сделает, если я кого-нибудь приведу. Для меня это как обязательство. Если ты встречаешься с кем-то, у тебя появляются обязательства перед ним. Нужно его слушать, спрашивать его мнение. А я не хочу так. И не хочу делиться деньгами. Я знаю, что это ужасно, но мне совсем не хочется так жить. Со мной это не работает, — сказала Голдберг, добавив, что приоритеты в ее жизни — это семья и друзья.

Вупи знает, о чем говорит: она была замужем трижды. Первый брак — с Элвином Мартином — распался в 1979 году и подарил Вупи дочь Александрию. Затем она вышла за кинодела Дэвида Классена и ушла от него через два года, в 1988 году. Третьим мужем Вупи в 1994 году стал актер Лайл Трахтенберг, с которым через год тоже все закончилось разводом.