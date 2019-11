Пользователи сети подозревают, что Брэд Питт встречается с актрисой Алией Шокат

После нашумевшего расставания с Анджелиной Джоли поклонники Брэда Питта с нетерпением ждут, когда актер вновь обретет свое счастье. Особо внимательные фанаты предположили, что актер заявзал отношения с 30-летней Алией Шокат.

Судя по снимкам, которые собрали фанаты, Алия и Брэд действительно часто появляются вместе в разных местах. Недавно они посетили выставку в Лос-Анджелесе.

После культурного обогащения Шокат и Питт решили пообедать, и даже в ресторане им не удалось скрыться от камер поклонников.

I had to delete a photo so I deleted my old tweet.

I tweet it again without that photo.

Alia Shawkat is the woman he looked at.

Ummmm,I don't know what to say.

Actually,I have many things to say but I'd better shut up. LOL

We don't know if it's true though#BradPitt pic.twitter.com/7PTLTJwq0V

— spycat (@ning_spycat) 20 ноября 2019 г.