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Дженна Дуан официально развелась с Ченнингом Татумом

Дженна Дуан официально развелась с Ченнингом Татумом
13:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дуан и Татум разошлись в прошлом году по причине "непримиримых разногласий".

Во вторник, 19 ноября, Ченнинга Татума и Дженну Дуан официально объявили неженатыми. Но они все еще должны урегулировать вопрос с имущественными активами и соглашение об опеке над ребенком. Пока что знаменитости не прокомментировали развод. Напомним, в  браке с Ченнингом Дженна родила дочь Эверли, которой в этом году исполнилось шесть лет.

Сейчас Дженна встречается с актером Стивом Кизи. Недавно она рассказала, что впервые увидела его на бродвейской постановке и была потрясена его игрой.

Семь лет назад мы с мамой попали на это шоу, и я была просто поражена талантом Стива! Буквально до слез! После шоу я схватила маму, и мы пошли знакомиться со Стивом, — рассказала Дженна и добавила, что при встрече выразила Кизи свое восхищение.  

В сентябре этого года парочка объявила о беременности. 

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Мы вне себя от радости! Что может быть радостнее, чем пополнение в семье! — написали звезды в Instagram.

Что до Татума, то с прошлого года он состоит в отношениях с певицей Джесси Джей. Довольно скоро пара подтвердила свои отношения, и Ченнинг познакомил избранницу со своей дочерью.

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Отношения, Ченнинг Татум, Развод, Знаменитости, Дженна Дуан.
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