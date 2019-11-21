Дженна Дуан официально развелась с Ченнингом Татумом

Во вторник, 19 ноября, Ченнинга Татума и Дженну Дуан официально объявили неженатыми. Но они все еще должны урегулировать вопрос с имущественными активами и соглашение об опеке над ребенком. Пока что знаменитости не прокомментировали развод. Напомним, в браке с Ченнингом Дженна родила дочь Эверли, которой в этом году исполнилось шесть лет.
Сейчас Дженна встречается с актером Стивом Кизи. Недавно она рассказала, что впервые увидела его на бродвейской постановке и была потрясена его игрой.
Семь лет назад мы с мамой попали на это шоу, и я была просто поражена талантом Стива! Буквально до слез! После шоу я схватила маму, и мы пошли знакомиться со Стивом, — рассказала Дженна и добавила, что при встрече выразила Кизи свое восхищение.
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The world became a better place the day you were born...Your strength, gentleness, humor and caring beautiful soul touches everyone who knows you. I am the luckiest girl in the world to love you and be loved by you Happy birthday @stevekazee! (You’re going to kill me for the last shot sorrrrry)
В сентябре этого года парочка объявила о беременности.
Мы вне себя от радости! Что может быть радостнее, чем пополнение в семье! — написали звезды в Instagram.
Что до Татума, то с прошлого года он состоит в отношениях с певицей Джесси Джей. Довольно скоро пара подтвердила свои отношения, и Ченнинг познакомил избранницу со своей дочерью.