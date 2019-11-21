Дженна Дуан официально развелась с Ченнингом Татумом

Новости шоу бизнеса:Дуан и Татум разошлись в прошлом году по причине "непримиримых разногласий".

Во вторник, 19 ноября, Ченнинга Татума и Дженну Дуан официально объявили неженатыми. Но они все еще должны урегулировать вопрос с имущественными активами и соглашение об опеке над ребенком. Пока что знаменитости не прокомментировали развод. Напомним, в браке с Ченнингом Дженна родила дочь Эверли, которой в этом году исполнилось шесть лет.

Сейчас Дженна встречается с актером Стивом Кизи. Недавно она рассказала, что впервые увидела его на бродвейской постановке и была потрясена его игрой.

Семь лет назад мы с мамой попали на это шоу, и я была просто поражена талантом Стива! Буквально до слез! После шоу я схватила маму, и мы пошли знакомиться со Стивом, — рассказала Дженна и добавила, что при встрече выразила Кизи свое восхищение.

В сентябре этого года парочка объявила о беременности.

Мы вне себя от радости! Что может быть радостнее, чем пополнение в семье! — написали звезды в Instagram.

Что до Татума, то с прошлого года он состоит в отношениях с певицей Джесси Джей. Довольно скоро пара подтвердила свои отношения, и Ченнинг познакомил избранницу со своей дочерью.