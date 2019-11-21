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Актер Аль Пачино рассказал, почему любит сниматься именно в плохих фильмах

Актер Аль Пачино рассказал, почему любит сниматься именно в плохих фильмах
15:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У него есть довольно забавный стимул, который побуждает его соглашаться на участие в бездарных картинах.

Выдающийся актер, достигнув преклонного возраста, может позволить себе не заботиться о своем реноме и немного поразвлечься.

Если просмотреть фильмографию Аль Пачино за последние годы, то можно прийти в недоумение. Актер отличается высокой активностью в плане новых проектов, но зачастую он появляется в низкосортных фильмах, которые наверняка не оставят своего следа в истории. Однако сам Аль Пачино прекрасно это осознает.

В интервью GQ, которое он дал совместно со своим давним другом Робертом Де Ниро, Аль Пачино признал, что ему нравится играть в никчемных фильмах, чтобы узнать, насколько его актерские способности смогут их улучшить.

Знаете что? Возможно, я в последнее время стал жертвой вредной привычки. Думаю, я стал немного развращенным. У меня появилось желание сниматься в заведомо плохих фильмах, чтобы попытаться их улучшить. Это стало для меня тем вызовом, который я бросаю самому себе, — сказал Аль Пачино.

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Также актер не стал скрывать, что не последним фактором в вопросе выбора ролей является предложенный гонорар:

Как говорит Боб [Де Ниро], иногда актерам предлагают деньги за то, чтобы сделать что-то неадекватное. И вы даете себя в это втянуть, хотя и знаете, что фильм обещает стать барахлом от мира кино. Но когда вы уже с головой ушли в это, то вы решаете, что нужно сделать все, чтобы улучшить такой фильм и довести его хотя бы до уровня посредственного, тем самым впечатлив зрителей. Именно такой импульс заряжает меня.

Впрочем, новый фильм с Аль Пачино — "Ирландец" Мартина Скорсезе — явно не принадлежит к числу посредственных. Фильм станет доступен на Netflix c 27 ноября.

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Фильмы, Знаменитости, Актер, Аль Пачино, Плохие фильмы.
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