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Снова вместе? Ирина Билык засветилась вместе с Дмитрием Коляденко

Снова вместе? Ирина Билык засветилась вместе с Дмитрием Коляденко
22:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Ирина Билык и ее бывший бойфренд Дмитрий Коляденко подогрели интерес журналистов к их личной жизни.

На праздничном мероприятии журнала Viva! знаменитости вместе позировали перед камерами.

Для светского события Ирина Билык выбрала довольно экстравагантный образ. Перед камерами артистка блистала в красном платье с прозрачной юбкой, черном удлиненном пиджаке, красных сапогах и шляпе. А вот Дмитрий Коляденко предстал в черном наряде с ярким декором и кроссовках. У обеих звезд были головные уборы, которые придали особый стиль их виду.

Однако не наряды звезд больше всего привлекли внимание журналистов. На днях Ирина Билык в сети опубликовала сообщение, в котором намекнула на кризис в семейной жизни с фотографом Асланом Ахмадовым.

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"Поняла, как много у меня сильных женщин и девушек в подписчиках, им не нужны полумеры: если любовь, то вся без остатка, если штамп в паспорте, то непременно с любовью. Какие вы у меня молодцы! Тоже считаю, что нужно брать все и не довольствоваться чем-то одним. Или не разменивать себя на брак без любви. А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не расстаются. Иногда из-за материальных выгод, но чаще – из-за детей. А вы смогли бы через ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?" – написала Ирина Билык, чем смутила немало украинцев.

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Хореограф, Певица, Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Шоу-мен.
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