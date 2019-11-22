Скачать
Пятница, 22.11.2019
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Певица Деми Ловато спровоцировала слухи о своей беременности (Фото)

Певица Деми Ловато спровоцировала слухи о своей беременности (Фото)
09:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Неужели 27-летнюю певицу можно поздравить с беременностью?

Деми Ловато зря время не теряет. На прошлой неделе она объявила о романе с моделью Остином Уилсоном, а уже сегодня похвасталась фото с округлившимся животом. 

Но, похоже, Деми Ловато пока не собирается становиться мамой, девушка таким образом решила подшутить над поклонниками.

Правда или ложь? — игриво подписала она провокационный снимок. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Real or fake? #WillandGrace #MeetJenny

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Разгадка оказалась на поверхности — накладной живот понадобился Деми Ловато для съемок в сериале "Уилл и Грейс". Еще в конце лета стало известно, что певица сыграет героиню по имени Дженни в трех эпизодах финального сезона. По сюжету таинственная девушка неожиданным образом врывается в жизнь Уилла, персонажа Эрика Маккормика. 

Снова вместе? Ирина Билык засветилась вместе с Дмитрием Коляденко

Певица уже не в первый раз получает роли в телевизионных проектах, ранее она играла в таких сериалах, как "Побег", "Лузеры", "Анатомия страсти", "От заката до рассвета" и других.

Отметим, что читатели микроблога Деми Ловато сначала были шокированы увиденным, но затем быстро включились в игру. "У меня такой же живот, когда съем три куска пиццы", — заметила одна из подписчиц. Но некоторые были настроены не столь благодушно, они отчитали Ловато за то, что она не воспринимает всерьез проблемы других людей. "Некоторые женщины не могут иметь детей, а вы тут со своими глупыми шутками", — возмутились фолловеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Беременность, Певица, Знаменитость, Артистка, Деми Ловато.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
05 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и должность Найема
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь