Певица Деми Ловато спровоцировала слухи о своей беременности (Фото)

Новости шоу бизнеса:Неужели 27-летнюю певицу можно поздравить с беременностью?

Деми Ловато зря время не теряет. На прошлой неделе она объявила о романе с моделью Остином Уилсоном, а уже сегодня похвасталась фото с округлившимся животом.

Но, похоже, Деми Ловато пока не собирается становиться мамой, девушка таким образом решила подшутить над поклонниками.

Правда или ложь? — игриво подписала она провокационный снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Real or fake? #WillandGrace #MeetJenny Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 20 Ноя 2019 в 8:43 PST

Разгадка оказалась на поверхности — накладной живот понадобился Деми Ловато для съемок в сериале "Уилл и Грейс". Еще в конце лета стало известно, что певица сыграет героиню по имени Дженни в трех эпизодах финального сезона. По сюжету таинственная девушка неожиданным образом врывается в жизнь Уилла, персонажа Эрика Маккормика.

Певица уже не в первый раз получает роли в телевизионных проектах, ранее она играла в таких сериалах, как "Побег", "Лузеры", "Анатомия страсти", "От заката до рассвета" и других.

Отметим, что читатели микроблога Деми Ловато сначала были шокированы увиденным, но затем быстро включились в игру. "У меня такой же живот, когда съем три куска пиццы", — заметила одна из подписчиц. Но некоторые были настроены не столь благодушно, они отчитали Ловато за то, что она не воспринимает всерьез проблемы других людей. "Некоторые женщины не могут иметь детей, а вы тут со своими глупыми шутками", — возмутились фолловеры.