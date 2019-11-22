Эльза Патаки высказалась о Майли Сайрус после ее расставания с Лиамом Хемсвортом

Новости шоу бизнеса:Недавно неудавшиеся отношения звезд прокомментировала Эльза Патаки, жена родного брата Лиама, Криса.

Разрыв Майли и Лиама стал шоком для поклонников пары. По словам певицы, причиной расставания стало пристрастие Хемсфорта к наркотикам и алкоголю. Актриса высказалась на пресс-конференции в Мадриде, куда приехала для запуска рождественской кампании своего бренда женского белья Secret.

После отношений, которые продолжались десять лет, он немного расстроен, но держится. Он сильный мальчик и заслуживает лучшего. Он достоин лучшего, — сказала Эльза, когда ее спросили, как дела у Лиама.

Долгое время близкие и родственники Хемсворта общались с Майли, но после расставания, о котором сам Лиам узнал в Интернете, окружение актера отвернулось от Сайрус. Эльза сказала, что Лиам нашел поддержку в семейном кругу и стал больше общаться с Крисом, чтобы восстановиться.

После разрыва звезд в Сети появилась информация о том, что Лиам изменял Майли. После этих известий Хемсворт уехал к брату в Австралию и некоторое время жил у Криса и Эльзы в большом доме.

Сейчас Лиам встречается с австралийской актрисой Мэддисон Браун, а Майли завязала отношения с музыкантом Коди Симпсоном.