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Крис Браун стал отцом во второй раз (Фото)

Крис Браун стал отцом во второй раз (Фото)
11:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У 30-летнего экс-бойфренда Рианны родился сын.

Американский певец Крис Браун, который неоднократно попадал в скандальные ситуации, второй раз стал отцом. Его бывшая девушка Аммика Харрис родила мальчика.

Об этом новоиспеченные родители намекнули поклонникам в сети. В частности, Аммика Харрис, для которой этот ребенок является первым, трогательно написала: "Я влюбилась, когда впервые увидела тебя". А вот на инстаграм-странице Криса Брауна появился сообщение, где видно, как артист счастливо улыбается и указывает дату 20 ноября 2019 года.

Вероятно, именно в этот день родился его сын. А уже на другом снимке певец позировал в костюме с надписью born ("рожденный"). 

 
 
 
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11-20-2019

Публикация от CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

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Как известно, впервые о беременности Аммики Харрис заговорили в августе 2018 года. Блогер активно публиковала фото, на которых демонстрировала роскошную фигуру, и избегала публичных выходов, поэтому сторонники и не подозревали о ее будущем материнстве.

Интересно, что артист не был в восторге от новости, поэтому на первых месяцах беременности бросил Аммику. В то же время инсайдеры западных СМИ утверждали, что Крис Браун финансово и эмоционально поддерживал девушку.

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Дети, Крис Браун, Отцовство, Рождение ребенка, Артист, Певец, Радость, Малыши.
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