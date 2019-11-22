Алек и Хилария Болдуин впервые вышли в свет после потери ребенка

Новости шоу бизнеса:Пара стала гостями гала-концерта американского Музея естественной истории.

В четверг, 21 ноября, Хилария и Алек Болдуин впервые посетили светское мероприятие после новостей о выкидыше.

В ходе мероприятия звезды отметили, что последние несколько дней были очень тяжелыми для них. Но они не теряют надежды.

Мы будем пробовать еще раз, но не сейчас. Это вопрос времени, — отметили супруги на мероприятии.

О потере ребенка Хилария сообщила мужу и поклонникам с помощью видео в Instagram. Звезда рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии и отметила, что не ожидала подобного на УЗИ. Через несколько дней Хилария поделилась подробностями того мрачного дня. Оказалось, что перед походом к врачу она очень сильно переживала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Us @badgleymischka Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 21 Ноя 2019 в 7:27 PST

Перед обследованием я весь день нервничала. Как будто я чувствовала, что произойдет. После первого выкидыша беременность проходила на нервах, — написала Болдуин.

Сестрой по несчастью Хиларии в эти дни стала жена Джеймса Ван Дер Бика Кимберли Брук, которая тоже пережила выкидыш. Болдуин отметила, что чувствует связь с Кимберли и прекрасно понимает ее состояние.

Мы разделили горе, и я чувствую себя менее одинокой. Это тяжелая ситуация. Но Кимберли очень сильная. Мое сердце с ней, — сказала Хилария.