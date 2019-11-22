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Пятница, 22.11.2019
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Алек и Хилария Болдуин впервые вышли в свет после потери ребенка

Алек и Хилария Болдуин впервые вышли в свет после потери ребенка
12:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

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В четверг, 21 ноября, Хилария и Алек Болдуин впервые посетили светское мероприятие после новостей о выкидыше. 

В ходе мероприятия звезды отметили, что последние несколько дней были очень тяжелыми для них. Но они не теряют надежды.

Мы будем пробовать еще раз, но не сейчас. Это вопрос времени, — отметили супруги на мероприятии.

О потере ребенка Хилария сообщила мужу и поклонникам с помощью видео в Instagram. Звезда рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии и отметила, что не ожидала подобного на УЗИ. Через несколько дней Хилария поделилась подробностями того мрачного дня. Оказалось, что перед походом к врачу она очень сильно переживала. 

 
 
 
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Us @badgleymischka

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Перед обследованием я весь день нервничала. Как будто я чувствовала, что произойдет. После первого выкидыша беременность проходила на нервах, — написала Болдуин.

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Сестрой по несчастью Хиларии в эти дни стала жена Джеймса Ван Дер Бика Кимберли Брук, которая тоже пережила выкидыш. Болдуин отметила, что чувствует связь с Кимберли и прекрасно понимает ее состояние.

Мы разделили горе, и я чувствую себя менее одинокой. Это тяжелая ситуация. Но Кимберли очень сильная. Мое сердце с ней, — сказала Хилария.

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Алек Болдуин, Знаменитости, Выкидыш, Хилария Болдуин, Алек и Хилария Болдуин.
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