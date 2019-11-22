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Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо Ди Каприо

Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо Ди Каприо
12:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Леонардо ДиКаприо чуть не утонул во время первой экспедиции съемочной группы на Галапагосские острова.

На днях Эдвард Нортон стал гостем шоу Джонатана Росса. Он рассказал, как Леонардо ДиКаприо попал в опасную ситуацию, когда увидел стаю красивых рыб во время подводной экспедиции.

Как-то раз звезды отправились в исследовательское путешествие.

Мы были на Галапагосских островах, ныряли с аквалангом вместе с Сильвией Эрл, великим океанографом. Я знаю Лео очень давно, и он сходит с ума, когда общается с животными. Прямо увлекается, как ребенок, — рассказал Нортон. 

 
 
 
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On #thejonathanrossshow this Saturday at 22:10 with a fantastic line up including, @robbiewilliams, @dwalliams, the stars of @charliesangels - Kristen Stewart, @naomigscott, @ellabalinska and @edwardnortonofficial.

Публикация от The Jonathan Ross Show (@thejonathanrossshow)

По словам Эдварда, когда ДиКаприо прыгнул в воду, он как опытный ныряльщик понял, что его коллеге не хватит кислорода. Неожиданно ДиКаприо увидел в воде проплывающую стаю пятнистых орляков.

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Сотня их прошли прямо под нами. И я увидел выражение лица Лео… Он бросился за ними с камерой, с которой я нырял с 16 лет. Он очень увлекся и уходил все ниже и ниже, а я смотрел на часы и понимал, что времени у него мало. Пока он гонялся бы за этими тварями, у него бы кончился воздух. И я бросился за ним, — рассказал Эдвард и отметил, что эту историю преподносят слишком драматично.

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Экспедиция, Знаменитости, Актер, Спасение, Леонардо ди Каприо, Эдвард Нортон.
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