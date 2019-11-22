Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо Ди Каприо

Новости шоу бизнеса:Леонардо ДиКаприо чуть не утонул во время первой экспедиции съемочной группы на Галапагосские острова.

На днях Эдвард Нортон стал гостем шоу Джонатана Росса. Он рассказал, как Леонардо ДиКаприо попал в опасную ситуацию, когда увидел стаю красивых рыб во время подводной экспедиции.

Как-то раз звезды отправились в исследовательское путешествие.

Мы были на Галапагосских островах, ныряли с аквалангом вместе с Сильвией Эрл, великим океанографом. Я знаю Лео очень давно, и он сходит с ума, когда общается с животными. Прямо увлекается, как ребенок, — рассказал Нортон.

По словам Эдварда, когда ДиКаприо прыгнул в воду, он как опытный ныряльщик понял, что его коллеге не хватит кислорода. Неожиданно ДиКаприо увидел в воде проплывающую стаю пятнистых орляков.

Сотня их прошли прямо под нами. И я увидел выражение лица Лео… Он бросился за ними с камерой, с которой я нырял с 16 лет. Он очень увлекся и уходил все ниже и ниже, а я смотрел на часы и понимал, что времени у него мало. Пока он гонялся бы за этими тварями, у него бы кончился воздух. И я бросился за ним, — рассказал Эдвард и отметил, что эту историю преподносят слишком драматично.