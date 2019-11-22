В Сети фанаты затроллили Ким Кардашьян за шесть пальцев на ногах

Новости шоу бизнеса:Иногда поклонники отмечают эффектность образов звезды, а бывают случаи, когда им есть над чем подшутить.

Ким Кардашьян должна была привыкнуть к тому, что ее наряды всегда становятся поводом для обсуждений.

В понедельник Кардашьян посетила церемонию American Influencer Awards. Для мероприятия реалити-звезда выбрала красное шелковое платье с цветочным принтом, которое подчеркивало ее фигуру.

Дополнили образ сандалии на каблуке с открытым носом, и именно обувь Ким подарила комментаторам в социальных сетях повод для насмешек. Модель обуви на ногах Кардашьян выглядела так, будто у нее появился шестой палец.

Last night in Christian Dior Pierre pic.twitter.com/YnrMgVX2oB — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 19 ноября 2019 г.

Пользователи Twitter активно начали обсуждать этот фэшн-провал. "Подожди. У тебя действительно 6 пальцев на ноге?", "У тебя 6 пальцев на ноге, видимо, ты вообще не человек", "На каждой фотографии Ким Кардашьян я теперь ищу шестой палец на ноге", "Почему я вижу 6 пальцев?" — шутили и удивлялись они.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда пользователи находят лишний палец у Ким. В августе Кардашьян вместе с Кайли Дженнер анонсировали совместный запуск парфюма. Для этого сестры снялись в фотосессии, и когда они поделились заветными снимками, Ким получила множество вопросов о шестом пальце на ноге. Тогда представитель звезды объяснил интересующимся, что во всем виноват ракурс. Однако, как и в других случаях, пользователи овбинили во всем чрезмерную ретушь.