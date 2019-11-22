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Пятница, 22.11.2019
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"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)
"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)

"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)

"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Анастасия Суббота, которая готовится к поездке в США, чтобы представить Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная, рассказала о страшной болезни.

В интервью для издания "Факты" запорожская звезда призналась, что ее родители оказались на грани развода и поэтому мама впала в депрессию. Девушка, чтобы поддержать мать, уехала на работу в Китай, после чего вернулась и вместе с ней на сэкономленные средства приобрела квартиру под Киевом. 

"Это был очень трудное время, мы спали вдвоем на надувном матрасе. Я прекратила общение с отцом, и это продолжалось два года. Постоянно курсировала между Украиной и Китаем, ни о какой личной жизни и речи не было. Было такое безумное напряжение, в конце концов мои нервы не выдержали", – поделилась модель.

По ее словам, из-за большого стресса и нагрузки у нее парализовало часть лица. 

"Три года назад я проснулась и поняла, что не закрывается правый глаз, и эта часть лица просто не работает. К вечеру лицо опухло, его полностью перекосило. Я ходила в маске и очках, чтобы люди не видели этого ужаса. Ночью спала только на правой стороне, прикрывая веко и просто "вминая" правую часть лица в подушку", – поразила рассказом Анастасия Суббота.

 
 
 
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Публикация от (@missukraine_universe)

Сначала девушка думала, что это аллергия, поэтому и сразу не обращалась к врачу, но впоследствии пошла к невропатологу, который ей давал очень неутешительные прогнозы на выздоровление – такой паралич мог остаться навсегда.

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"Я пролежала там три недели. Мне ставили капельницы, уколы. Попа была вся синяя. Врачи сказали, что я простудила тройничный нерв и это состояние могло быть спровоцировано сильным эмоциональным перенапряжением. Это называется синдром Белла. Мне делали болезненный массаж, постоянно ходила с грецким орехом за щекой и била себя маленьким молоточком с иглами, чтобы вернуть чувствительность кожи. Понятно, что ни о какой работе речь не шла", – подытожила Мисс Вселенная Украина, добавив, что на восстановление лица у ней ушло два месяца, хотя и сейчас та сторона лица на изменение погоды ей все еще болит.

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Красота, Вселенная, Конкурс красоты, Анастасия Суббота, Победительница конкурса красоты, Мисс Украина Вселенная 2019.
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