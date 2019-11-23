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Герцог и герцогиня Кембриджские отчитали радиоведущего за шутку над принцессой Шарлоттой

Герцог и герцогиня Кембриджские отчитали радиоведущего за шутку над принцессой Шарлоттой
12:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям ради детей могут изменить планы и даже пойти на публичный конфликт.

Ведущий авторской программы на BBC Radio 1 Джеймс Грег насмешливо отреагировал на фотографию с первого учебного дня принцессы Шарлотты. Четырехлетняя девочка по случаю знакомства пожала руку руководительницы учреждения Thomas's Battersea School в Лондоне. После резкого комментария Грегу суждено встретиться с родителями Шарлотты.

В этом году дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу. 5 сентября супруги вместе с шестилетним сыном Джорджем впервые отвел Шаплотту на учебу. У бокового входа их встретила руководитель учебного заведения, поздравив всю семью герцогов Кембриджских дружественным рукопожатием.

Такое проявление уважения и волнения девочки вызвало удивление радиоведущего BBC Radio 1 Джеймса Грега. В утреннем эфире они рассказывали о том, что Шарлотта пошла в школу и ведущий наткнулся на фото с этого знакового для королевского семейства дня. Джеймс не смог удержать своего удивления.

Я увидел фотографию во время программы и сказал: "Кто жмет руку учителю в первый день?" – вспоминает ведущий во время разговора с журналистами Mirror.

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По иронии судьбы Джеймс Грег через несколько недель оказался в Кенсингтонском дворце с группой подростков. Там ему пришлось лично пообщаться с родителями Шарлотты.

Мы слушали утренний эфир о первом учебном дне маленькой Шарлотты. И мы хотим поговорить с вами о рукопожатии... – цитирует слова герцогов радиоведущий.

Джеймс Грег не стал делиться деталями разговора с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, однако заверил, что попрощались они на позитивной ноте и без обид. Как выяснилось, учебное заведение Thomas's Battersea School имеет ежедневное неизменное правило – все ученики пожимают руки учителям.

В мое время такого не было. Я был счастлив, если учитель мне по крайней мере улыбнется, – оправдался Джеймс Грег.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Герцог и герцогиня Кембриджские, Принцесса Шарлотта.
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