Жена Монатика показала идеальные формы в купальнике

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), показала соблазнительное фото, сделанное во время путешествия супругов в Майами.
На снимке, опубликованном в Instagram, Ирина позирует на белоснежном песке в черном купальнике с завышенной талией, демонстрируя аппетитные женственные формы.
"Майами, до самых скорых встреч", - прокомментировала снимок Демичева.
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"Афродита", "Безумно красивая", "Огненная русалочка", "Неземная", "Красавица", "Ириша, ты сногсшибательна", "Вах какая горячая девушка", "Вы шикарная", "Сильно красивая", - пишут комментаторы.
Напомним, что Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков.