Жена Монатика показала идеальные формы в купальнике

Новости шоу бизнеса:Подписчики Ирины рассыпались в комплиментах, восхищаясь ее роскошной фигурой и красотой.

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), показала соблазнительное фото, сделанное во время путешествия супругов в Майами.

На снимке, опубликованном в Instagram, Ирина позирует на белоснежном песке в черном купальнике с завышенной талией, демонстрируя аппетитные женственные формы.

"Майами, до самых скорых встреч", - прокомментировала снимок Демичева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Маями, до самых скорых встреч #madewithloveandrhythm Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 21 Ноя 2019 в 10:08 PST

"Афродита", "Безумно красивая", "Огненная русалочка", "Неземная", "Красавица", "Ириша, ты сногсшибательна", "Вах какая горячая девушка", "Вы шикарная", "Сильно красивая", - пишут комментаторы.

Напомним, что Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков.