Модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась в новой фотосессии

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Эшли Грэм показала снимки с последней street style фотосессии.

Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм, которая уже совсем скоро впервые станет мамой, ведет активную светскую жизнь даже во время последних недель беременности.

Модель примерила трикотажное обтягивающее платье длины миди, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот будущей мамы.

Стилисты знаменитости дополнили ее осенний "аутфит" черными кожаными остроносыми сапогами на шпильках. Также образ Эшли завершили легкой укладкой волос и дневным макияжем с акцентом на глазах.

Добавим, скорее всего, Грэм родит своего первенца в январе 2020 года. Ранее в беседе с ведущей Элен Дедженерис модель призналась, что у них с мужем будет мальчик.

Напомним, 16 ноября супермодель Девон Виндзор и ее любимый Джонни Декстер Барбара официально поженились. В день церемонии в сеть попало несколько фото, сделанных папарацци.