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Тина Кунаки забавно поздравила Венсана Касселя с днем рождения (Видео)

Тина Кунаки забавно поздравила Венсана Касселя с днем рождения (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:В субботу, 23 ноября, французский актер Венсан Кассель празднует свой день рождения.

Его молодая жена, которая в апреле 2019 года родила дочь Амазони, выбрала неожиданный способ, чтобы поздравить любимого с 53-летием.

На своей странице в инстаграме Тина Кунаки опубликовала видео, на котором она примерила фильтр с "маской" Венсана Касселя. Так модель позировала с "лицом" своего мужа в машине.

"С днем рождения", – коротко она добавила в подписи сообщения, которое в течение первых часов собрало более 300 тысяч просмотров.

Венсан Кассель с юмором отреагировал на публикацию жены и в комментариях ответил ей: "Я твой Венсан Кунассель".

 
 
 
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Публикация от @ tinakunakey

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Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки? 

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт. После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, в Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.

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