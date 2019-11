Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности

Эмбер Валлетта оказалась среди тех, кто присоединился к еженедельной акции в защиту окружающей среды Fire Drill Fridays в Вашингтоне. Последняя демонстрация была посвящена чрезмерному использованию пресной воды во время пожарных учений.

Еженедельно вдохновленные юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг неравнодушные к окружающей среде собираются на Капитолийском холме вблизи здания Конгресса США в рамках Fire Drill Fridays. Идейницей забастовок является 81-летняя американская актриса Джейн Фонда, которая умышленно переехала в Вашингтон, чтобы быть ближе в борьбе за климат. Она публично выразила свое намерение устраивать протесты до января, за что была арестована в начале октября.

В пятницу, 22 октября, к голливудской актрисе присоединились коллеги-знаменитости: одна из самых высокооплачиваемых моделей 90-х 45-летняя Эмбер Валлетта, американские актрисы Дайян Лэйн и Пайпер Перабо.

Каждое маленькое действие способствует масштабным изменениям, которые нам нужны. Проявите свой голос и требуйте, чтобы Верховный Суд не позволил действующей администрации продолжать отказываться от принятия Закона о чистой воде. Созданному фонду будет выделяться 35 миллиардов долларов на улучшение водной инфраструктуры в США. Чистая вода, как чистый воздух – это истинная сущность этой планеты, – так выразила свою позицию модель Эмбер Валлетта в заметке в инстаграме.

Во время акции протеста полиция арестовала 40 гражданских экоактивистов, среди которых модель и актрисы. Во время того, как на них надевали наручники, они громко скандировали: "Покажись ради климата!"

I was just arrested at @FireDrillFriday because we are in a climate emergency, and we need our government to protect our land, air, and water from big oil's pollution.

Honored to stand with @Janefonda and so many inspiring youth climate activists. https://t.co/XIxQtZbNYN

— Piper Perabo (@PiperPerabo) November 22, 2019