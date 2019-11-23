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Звезда сериала "Тайны Смолвиля" разводится со своей женой (Фото)

Звезда сериала "Тайны Смолвиля" разводится со своей женой (Фото)
19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джастин Хартли, который сыграл миллиардера Оливера Квина, еще летом подал иск в суд.

Он разрывает отношения с женой Кришелл Стаус после двух лет брака. Судя по словам ближайшего окружения пары, причиной стали карьерные планы актера, которые не совпадали с представлением Кришелл о семье. 

Джастин Хартли и Кришелл Стаус заручились в июле 2016 года. Свадьбу пара сыграла только в 2017 году на ранчо Calamigos в Малибу. На торжествений церемонии было немало звездных коллег и близких друзей. Пара активно делилась в социальных сетях фото с красных дорожек и общих путешествий. Однако как отмечает издание People, на пути их счастливой супружеской жизни стали профессиональные амбиции мужчины. 

42-летний актер сейчас активно занимается розвитвом творческих способностей, пытаясь удержать волну популярности. Жена взамен надеялась, что после брака их семья пополнится. Как выяснилось, для мужчины для детей пока не время.

 
 
 
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Публикация от Justin Hartley (@justinhartley)

 
 
 
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Публикация от  (@chrishellhartley)

Несмотря на разногласия, Джастин Хартли и Кришелл Стаус осенью появлялись в объятиях на публике. На телевизионной премии Эмми в сентябре и на вечеринке Golden Globes 14 ноября они появились как пара. Сейчас супруги никак не прокомментировало информацию о разводе.

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Влюбленные познакомились на концерте, после которого разговаривали всю ночь. Актер позвонил девушке на следующий день и с тех пор они стали неразлучны. Очень трогательно поздравил жену Джастин Хартли с первой годовщиной свадьбы. Он выразил искреннюю надежду, что их любовь будет жить в течение многих лет.

"Лучший день, лучшие друзья и семья, лучшая жена! С первым юбилеем, моя Кришелл Стаус! Давай сделаем в 300 миллионов лучше", – поздравил жену актер.

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Сериал, Развод, Тайна Смолвиля, Джастин Хартли.
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