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Белла Хадид в нижнем белье показала стройную фигуру

Белла Хадид в нижнем белье показала стройную фигуру
08:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная 21-летняя модель Белла Хадид разместила очередной пикантный снимок на своей странице в Instagram.

Американка палестинского происхождения Белла Хадид в свои 23 года достигла бешеных успехов в моделинге. В социальной сети инстаграм, где за девушкой следят свыше 26 миллионов подписчиков, появилось смелое и соблазнительное фото.

На фотографии, которую Белла опубликовала у себя в инстаграме, она появилась в горячем комплект черного нижнего белья.

Образ знаменитости дополняют изысканные кружевные чулки. Стилисты собрали Хадид волосы в хвост и сделали насыщенный макияж с розовыми румянами. В руках девушка держит тамблер – стакан для виски. 

 
 
 
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You know I like my Bourbon neat

Публикация от Bella (@bellahadid)

 

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"Ты знаешь, мне нравится бурбон без льда", – добавила в подписи модель.

В течение первых трех часов после публикации фото собрало около одного миллиона лайков и тысячи комментариев.

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Нижнее белье, Модель, Знаменитости, Белла Хадид.
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