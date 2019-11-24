Белла Хадид в нижнем белье показала стройную фигуру

Новости шоу бизнеса:Популярная 21-летняя модель Белла Хадид разместила очередной пикантный снимок на своей странице в Instagram.

Американка палестинского происхождения Белла Хадид в свои 23 года достигла бешеных успехов в моделинге. В социальной сети инстаграм, где за девушкой следят свыше 26 миллионов подписчиков, появилось смелое и соблазнительное фото.

На фотографии, которую Белла опубликовала у себя в инстаграме, она появилась в горячем комплект черного нижнего белья.

Образ знаменитости дополняют изысканные кружевные чулки. Стилисты собрали Хадид волосы в хвост и сделали насыщенный макияж с розовыми румянами. В руках девушка держит тамблер – стакан для виски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram You know I like my Bourbon neat Публикация от Bella (@bellahadid) 23 Ноя 2019 в 8:30 PST

"Ты знаешь, мне нравится бурбон без льда", – добавила в подписи модель.

В течение первых трех часов после публикации фото собрало около одного миллиона лайков и тысячи комментариев.