Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе

Украинский певец Александр Пономарев живет в одной квартире с новой избранницей. Такой информацией поделилась его бывшая возлюбленная Виктория Мартынюк.
Как говорится в программе "Жизнь известных людей", Александр Пономарев больше не хочет выставлять на показ свою личную жизнь. Знаменитый украинский артист избегает вопросов о новом романе и не осуществляет публичных выходов со своей пассией. Однако сохранить отношения в секрете ему все же не удалось.
Виктория Мартынюк, с которой Александр Пономарев был в браке до 2012 года, рассказала журналистам, что пока артист живет с любимой женщиной.
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Ши прийшла від перукаря, готується післязавтра вже концерт ! Сьогодні і завтра найбільші мої хвилювання ! P.s. Не зволікайте з квитками В суботу їх вже може не бути ! До зустрічі ! #пономарьов #україна #київ #пкукраїна #16листопада #неймовірна #show #live #tv #music #me #ponomarev #ukraine
"Мы не общаемся. Общаются наши мужчины. То есть я общаюсь с его женой. Он общается с моим мужем", – рассказала Виктория Мартынюк.
Кроме этого, она рассказала, что их с Александром Пономаревым общий сын общается с новой избранницей своего отца. А если школьник чем-то обижает женщину, то Виктория Мартынюк не пропускает это мимо внимания.
Я очень благодарна гражданской жене Александра, что она хорошо относится к моему Саше. Я всегда его ругаю, когда он не совсем толерантно о ней отзывается. Я в нем воспитываю уважение ко всем взрослым. Особенно к гражданской жене его отца, – добавила она.