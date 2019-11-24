Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе

Новости шоу бизнеса:С бывшим партнером она не общается, но охотно поддерживает дружеские отношения с его гражданской женой.

Украинский певец Александр Пономарев живет в одной квартире с новой избранницей. Такой информацией поделилась его бывшая возлюбленная Виктория Мартынюк.

Как говорится в программе "Жизнь известных людей", Александр Пономарев больше не хочет выставлять на показ свою личную жизнь. Знаменитый украинский артист избегает вопросов о новом романе и не осуществляет публичных выходов со своей пассией. Однако сохранить отношения в секрете ему все же не удалось.

Виктория Мартынюк, с которой Александр Пономарев был в браке до 2012 года, рассказала журналистам, что пока артист живет с любимой женщиной.

"Мы не общаемся. Общаются наши мужчины. То есть я общаюсь с его женой. Он общается с моим мужем", – рассказала Виктория Мартынюк.

Кроме этого, она рассказала, что их с Александром Пономаревым общий сын общается с новой избранницей своего отца. А если школьник чем-то обижает женщину, то Виктория Мартынюк не пропускает это мимо внимания.

Я очень благодарна гражданской жене Александра, что она хорошо относится к моему Саше. Я всегда его ругаю, когда он не совсем толерантно о ней отзывается. Я в нем воспитываю уважение ко всем взрослым. Особенно к гражданской жене его отца, – добавила она.