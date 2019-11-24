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Корейскую певицу нашли мертвой в собственной квартире: подробности трагедии

Корейскую певицу нашли мертвой в собственной квартире: подробности трагедии
17:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:28-летнюю бывшую участницу южнокорейского группы Kara нашли мертвой в ее квартире в Сеуле.

Причину смерти устанавливают правоохранители. В мае этого года она попала в больницу из-за попытки самоубийства. По словам менеджера звезды, на то время она страдала от депрессии. 

Гу Хара незадолго до своей смерти начала гастрольный тур по Японии для популяризации своего нового сольного сингла. Таким образом она хотела извиниться перед поклонниками за свой легкомысленный поступок в начале года. Тогда девушку, которую нашли без сознания в ее квартире, срочно госпитализировали в больницу. Медикам удалось спасти певицу, информирует Daily Mail.

Возможной причиной попытки самоубийства называли шантаж со стороны бывшего парня девушки. Он угрожал, что опубликует в сети видео эротического характера, на котором заснята пара до разрыва отношений. От этих провокационных заявлений исполнительница страдала с сентября 2018.

"Мне жаль, что я вызвала беспокойство и переполох. С точки зрения здоровья, я выздоравливаю... Я была в агонии из-за целого ряда проблем. Но отныне я буду беречь свое сердце и выздоравливать поскорее", – поделилась Гу Хара в одном из интервью.

 
 
 
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За месяц до этого трагического события поклонников поп-музыки ошеломила еще одна резонансная новость. Коллегу поп-звезды Солли нашли мертвой в ее доме 14 октября. Сообщали, что девушка страдала от травли в социальных сетях после того, как неоднократно публиковала фото без бюстгальтера. Консервативная Южная Корея была не готова к такой откровенности.

Такие звезды как Гу Хара и Солли часто страдают от психических расстройств и от депрессий. Юному организму трудно выдержать давление изнурительных тренировок и постоянных концертов, преследований поклонников и прессы. А лечение и разглашение эмоциональных расстройств находится под табу общества.

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Смерть, Певица, Умерла, Кара, Корейская певица, Гу Хара.
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