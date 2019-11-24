Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

Новости шоу бизнеса:В творчестве Давида Владимировича - более 50 спектаклей.

В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Об этом говорится на странице театра в Facebook.

За свою жизнь Давид Бабаев сыграл в более 50 спектаклях, среди которых легендарные "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной" и др.

"Особенной для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая природной чуткостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль "Последняя любовь" стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз…", - говорится в сообщении.

В театре добавили, что время и дату прощания с актерам сообщат отдельно.

Давид Владимирович Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра.

С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни служил в театре имени Леси Украинки, был ведущим актером труппы.