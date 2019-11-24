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Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
18:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В творчестве Давида Владимировича - более 50 спектаклей.

В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Об этом говорится на странице театра в Facebook.

За свою жизнь Давид Бабаев сыграл в более 50 спектаклях, среди которых легендарные "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной" и др.

"Особенной для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая природной чуткостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль "Последняя любовь" стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз…", - говорится в сообщении. 

В театре добавили, что время и дату прощания с актерам сообщат отдельно. 

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Давид Владимирович Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра.

С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни служил в театре имени Леси Украинки, был ведущим актером труппы.

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театр, Кино, Смерть, Умер, 20, Украинский актер, Давид Бабаев, украинский актёр театра и кино.
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