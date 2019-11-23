Герои фильма "Сумасшедшая свадьба 2" поделились, как справляются с конфузами на свадьбах (Видео)

Новости шоу бизнеса:"Сумасшедшая свадьба 2" - это смешное продолжение истории о любви и украинских традициях организации свадеб.

"Сумасшедшая свадьба 2" совсем скоро выйдет на большие экраны. Съемочный процесс не менее смешной, чем сам фильм, и как доказательство этому - новое видео на канале "Окей Дуся".

В этот раз ведущая канала Оля Жук решила поболтать с главными актерами и съемочной группой о том, как справляться с конфузами на реальных свадьбах.

Например, если у жениха не хватило денег на "выкуп невесты" или невеста с самого утра "переборщила" с шампанским. А вот певец и шоумен Потап признался, что с одной свадьбы, которую он вел, сбежал жених. Все обсуждаемые ситуации взяты из жизни.

Напомним, что съемки комедии уже завершились и в сети появился первый официальный трейлер "Сумасшедшая свадьба 2". Известно, что события нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится во второй части в новом амплуа. Артист присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. В секрете остается только, то кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма.