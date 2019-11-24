Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
ДТП с участием детского омбудсмена: Кулеба поблагодарил за поддержку
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
Лидеры Шахтера не сыграют против Манчестер Сити
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов
"Холодное сердце 2" ставит рекорды продаж среди анимационных фильмов

В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)

В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Иорданская королева Рания уже давно заявила своими выходами, что не отстает от современных трендов.

Ее Величество на днях это в очередной раз доказала, осуществив международную поездку в трендовом клетчатом костюме.

Королева Рания сопровождала своего мужа Абдаллу II во время его международной поездки в США. Это не был очередной официальный визит в Белый дом: иорданского монарха наградили премией Scholar-Statesman Awards. Торжественная церемония лауреатов прошла 23 ноября в Нью-Йорке, в Институте ближневосточной политики, куда и пожаловали Абдалла II и Рания. 

Одна из самых стильных королев Мира выбрала для выхода серый брючный костюм в клетку, который является трендом этого сезона. Наряд Рании был слегка блестящим, что придало торжественности ее облику. Интересно, что костюм Ее Величества представлен в последней коллекции бренда Ermanno Scervino. В отличие от дизайнерского варианта, Рания надела его не на голое тело, а поверх черной блузы. Тоненький ремень с металлическими вставками и обувь на каблуках завершили look иорданской модницы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@famiglie__reali)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@royalstylewatch)

Не менее эффектными были и аксессуары представительницы монархии. Рания подобрала маленькую сумочку от Bottega Veneta и лаконичные украшения из своей королевской коллекции. 

В стильном розовом наряде: Елизавета II на премии Chatham House Prize

На инстаграм-странице королева уже успела прокомментировать это событие. "Мы так счастливы, что у нас есть ты! Поздравляем с получением премии 2019 Scholar Statesman Award в Нью-Йорке", – с гордостью написала Рания, публично обращаясь к своему возлюбленному.

И пока западные СМИ с восторгом описывали стиль королевы Иордании, в сети нашли подобный образ принцессы Дианы. Леди Ди также надела серый клетчатый костюм, дополнив его белой водолазкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Королева, Костюм, Королева Рания, Королева Иордании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото: подробности
03 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
04 Свеженький юмор для великолепного настроения
05 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь