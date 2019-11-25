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Анна Ризатдинова рассказала о разводе с депутатом Онищенко

Анна Ризатдинова рассказала о разводе с депутатом Онищенко
10:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Гимнастка признается, что ей жаль за то, что отношения закончились.

Украинская спортсменка и участница популярного проекта "Танцы со звездами", которая заняла в шоу второе место, Анна Ризатдинова раскрыла больше интересных подробностей из личной жизни. Гимнастка в интервью с Ефросининой рассказала, как разошлась с олигархом Александром Онищенко.

По словам Ризатдиновой, отношения с Александром были всегда искренние и безумные. "Он носил меня на руках и все время делал комплименты", – вспомнила женщина.

В интервью она отметила, как пыталась быть интересной для любимого, поэтому посещала светские мероприятия и давала интервью различным изданиям. 

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Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его какой-то интерес ко мне пропадет. Но я старалась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украину и давала интервью, ходила на показы и мероприятия, – отметила Анна.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что в какой-то момент ее стали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха. Как вспомнила знаменитость, Онищенко первым предложил разойтись.

"Он сказал: Ань, я тебе мешаю, давай дальше без меня", – рассказала спортсменка.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Анна Ризатдинова, Спортсменка, имнастка.
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