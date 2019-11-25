Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября

Актер Джеймс МакЭвой пожаловался, что его не брали на роли из-за низкого роста

Актер Джеймс МакЭвой пожаловался, что его не брали на роли из-за низкого роста
13:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Голливуд известен несколько странными кастинговыми критериями, но всегда есть надежда, что талант актера станет решающим фактором.

Актер рассказал об обидном замечании, которое получил во время съемок.

Джеймс МакЭвой, один из самых известных голливудских актеров и лауреат многочисленных кинопремий, рассказал, что некоторые роли ему не давали из-за низкого роста.

В интервью The Telegraph актер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в кинокарьере. Его рост 173 см был причиной неприятных замечаний и отказов на кастингах. В ходе беседы Джеймс вспомнил случай на съемочной площадке, когда его коллега актриса, с которой МакЭвой играл влюбленную пару, подчеркнула, что с таким ростом никто не поверит в их отношения на экране.

Неожиданно: Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито побывали на свадьбе фанатов (Видео)

Она сказала, что никто не поверит, что мой персонаж может быть с такой женщиной. Это был удар ниже пояса, — рассказал актер.

Джеймс не раскрыл имя той актрисы. После замечания с ее стороны МакЭвою пришлось еще несколько недель играть ее пассию.

Это были интересные отношения. Она заставила меня почувствовать, будто я недостаточно хорош для роли. И мне еще два месяца пришлось притворяться, что она мне нравится. Это было реально трудно, — поделился Джеймс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рост, Актер, Джеймс МакЭвой, Голливудский актер, Знамениости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Смешно и грустно одновременно&quot;: Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь