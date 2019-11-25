Актер Джеймс МакЭвой пожаловался, что его не брали на роли из-за низкого роста

Новости шоу бизнеса:Голливуд известен несколько странными кастинговыми критериями, но всегда есть надежда, что талант актера станет решающим фактором.

Актер рассказал об обидном замечании, которое получил во время съемок.

Джеймс МакЭвой, один из самых известных голливудских актеров и лауреат многочисленных кинопремий, рассказал, что некоторые роли ему не давали из-за низкого роста.

В интервью The Telegraph актер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в кинокарьере. Его рост 173 см был причиной неприятных замечаний и отказов на кастингах. В ходе беседы Джеймс вспомнил случай на съемочной площадке, когда его коллега актриса, с которой МакЭвой играл влюбленную пару, подчеркнула, что с таким ростом никто не поверит в их отношения на экране.

Она сказала, что никто не поверит, что мой персонаж может быть с такой женщиной. Это был удар ниже пояса, — рассказал актер.

Джеймс не раскрыл имя той актрисы. После замечания с ее стороны МакЭвою пришлось еще несколько недель играть ее пассию.

Это были интересные отношения. Она заставила меня почувствовать, будто я недостаточно хорош для роли. И мне еще два месяца пришлось притворяться, что она мне нравится. Это было реально трудно, — поделился Джеймс.