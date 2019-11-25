Актер Джеймс МакЭвой пожаловался, что его не брали на роли из-за низкого роста

Актер рассказал об обидном замечании, которое получил во время съемок.
Джеймс МакЭвой, один из самых известных голливудских актеров и лауреат многочисленных кинопремий, рассказал, что некоторые роли ему не давали из-за низкого роста.
В интервью The Telegraph актер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в кинокарьере. Его рост 173 см был причиной неприятных замечаний и отказов на кастингах. В ходе беседы Джеймс вспомнил случай на съемочной площадке, когда его коллега актриса, с которой МакЭвой играл влюбленную пару, подчеркнула, что с таким ростом никто не поверит в их отношения на экране.
Она сказала, что никто не поверит, что мой персонаж может быть с такой женщиной. Это был удар ниже пояса, — рассказал актер.
Джеймс не раскрыл имя той актрисы. После замечания с ее стороны МакЭвою пришлось еще несколько недель играть ее пассию.
Это были интересные отношения. Она заставила меня почувствовать, будто я недостаточно хорош для роли. И мне еще два месяца пришлось притворяться, что она мне нравится. Это было реально трудно, — поделился Джеймс.