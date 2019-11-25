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Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"
14:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Неспроста Том Хэнкс носит прозвище "любимец Америки".

Неспроста Том Хэнкс носит прозвище "любимец Америки". Фильмография 63-летнего актера отличается изобилием добродушных и искренних персонажей, которые всегда завоевывают расположение зрителей, будь то Вуди ("История игрушек"), Уолт Дисней ("Спасти мистера Бэнкса"), превратившийся во взрослого ребенок ("Большой") или же Форрест Гамп.

Актер считает, что он совершенно лишен способности нагонять страх.

Фильмография 63-летнего актера отличается изобилием добродушных и искренних персонажей, которые всегда завоевывают расположение зрителей, будь то Вуди ("История игрушек"), Уолт Дисней ("Спасти мистера Бэнкса"), превратившийся во взрослого ребенок ("Большой") или же Форрест Гамп. 

 
 
 
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A question from David S. Pumpkins, yes, THAT David S. Pumpkins: ANY QUESTIONS??? Hanx!

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

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Несмотря на это, Хэнкс в свое время сыграл убийцу (пусть и симпатичного) в фильме "Проклятый путь" (2002), мошенника-аристократа в картине братьев Коэн "Игры джентльменов" (2004), а также злодея в провальном фантастическом триллере "Сфера" (2017), в котором компанию ему составили Эмма Уотсон и Джон Бойега. Сейчас, однако, Хэнкс снова вернулся на экраны в образе добряка — он сыграл Фреда Роджерса в фильме "Прекрасный день по соседству". Не исключено, что за эту роль Хэнкс будет номинирован на очередной "Оскар".

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