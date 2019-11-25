Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальную растяжку (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:45-летняя модельер стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес.

Вместе с телеведущей она показала гибкость своего тела, подняв ногу вверх над головой. Так она напомнила свой удивительный трюк 2017 года.

Вчера Виктория Бекхэм посетила проект американской комедиантки The Ellen Show. В выпуске женщины обсудили то, почему звезда решила не участвовать в туре объединенной группы Spice Girls. Также она поделилась мыслями о новом статусе своего старшего 20-летнего сына Бруклина. Журнал People признал парня самым сексуальным мужчиной, который живет сейчас.

Между прочим Эллен ДеДженерес не обошла вниманием гимнастические умения Виктории Бекхэм. Вместе с телеведущей дизайнер в прямом эфире еще раз доказала свою гибкость. Она была одета в изящный белый костюм, который не ограничивал ее движений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 24 Ноя 2019 в 3:47 PST

Недавно на своей странице в инстаграме звезда опубликовала видео, на котором повторила легендарный трюк ногой в одном из нью-йоркских ресторанов. Она обосновала гимнастическое движение своей причастностью к известному американскому танцевальному коллектива. Такой шуточный поступок не остался без внимания ее сторонников и коллег-знаменитостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@victoriabeckham) 18 Окт 2019 в 4:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@victoriabeckham) 31 Мар 2016 в 1:26 PDT

"Покидаю Нью-Йорк и чувствую себя как на прослушивании к Rockettes, пальцы скрещены", – с юмором прокомментировала сообщение Виктория Бекхэм.

Несколько лет назад фото Виктории Бекхэм вызвало шквал обсуждения. Демонстрируя новую пару обуви на шпильках, модельер легла на диван и закинула ногу над головой. Такая фотография сработала мощнее, чем любая рекламная кампания. Фирменное движение пытались повторить не только фанаты певицы, но и звезды.