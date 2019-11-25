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Понедельник, 25.11.2019
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Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальную растяжку (Фото, Видео)

Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальную растяжку (Фото, Видео)
16:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:45-летняя модельер стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес.

Вместе с телеведущей она показала гибкость своего тела, подняв ногу вверх над головой. Так она напомнила свой удивительный трюк 2017 года. 

Вчера Виктория Бекхэм посетила проект американской комедиантки The Ellen Show. В выпуске женщины обсудили то, почему звезда решила не участвовать в туре объединенной группы Spice Girls. Также она поделилась мыслями о новом статусе своего старшего 20-летнего сына Бруклина. Журнал People признал парня самым сексуальным мужчиной, который живет сейчас. 

Между прочим Эллен ДеДженерес не обошла вниманием гимнастические умения Виктории Бекхэм. Вместе с телеведущей дизайнер в прямом эфире еще раз доказала свою гибкость. Она была одета в изящный белый костюм, который не ограничивал ее движений. 

 
 
 
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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Недавно на своей странице в инстаграме звезда опубликовала видео, на котором повторила легендарный трюк ногой в одном из нью-йоркских ресторанов. Она обосновала гимнастическое движение своей причастностью к известному американскому танцевальному коллектива. Такой шуточный поступок не остался без внимания ее сторонников и коллег-знаменитостей.

 
 
 
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Публикация от  (@victoriabeckham)

 
 
 
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Публикация от  (@victoriabeckham)

Spice Up Your Life: Виктория Бекхэм с сыном зажгли под песню Spice Girls (Видео)

"Покидаю Нью-Йорк и чувствую себя как на прослушивании к Rockettes, пальцы скрещены", – с юмором прокомментировала сообщение Виктория Бекхэм.

Несколько лет назад фото Виктории Бекхэм вызвало шквал обсуждения. Демонстрируя новую пару обуви на шпильках, модельер легла на диван и закинула ногу над головой. Такая фотография сработала мощнее, чем любая рекламная кампания. Фирменное движение пытались повторить не только фанаты певицы, но и звезды.

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Все по теме:

Молодость, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Знаменитость, Расстяжка, The Ellen Show.
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