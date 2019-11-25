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Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини

Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Светская львица Ким Кардашян, которая сама неоднократно попадала в громкие скандалы в сети, встала на сторону Меган Маркл.

Звезда полностью поддерживает экс-актрису в попытке иметь большую приватность и быть защищенной от прессы.

Известно, что гецогиня Сассекская начала "войну" с таблоидами, поскольку журналисты в течение длительного времени писали о ней немало провокационных материалов и публиковали неподтвержденные слухи. Поэтому в эфире австралийского телешоу The Sunday Project Ким Кардашян отметила, что сопереживает королевской чете – Меган Маркл и принцу Гарри.

"У каждого есть свой путь, и мне кажется, у них этот путь очень личный, учитывая то, что пережила их мать и как она всю жизнь страдала от папарацци и таблоидов. Я думаю, что никто, кроме них самих, не может понять, что это такое. Но поскольку я старше и у меня есть дети, могу сказать, чего я бы хотела для них, – так это просто того, чтобы они были в полной безопасности. Я определенно могу сопереживать им в необходимости безопасного места и времени на личную жизнь, когда им это нужно", – заявила телезвезда. 

 
 
 
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@kimkardashian talks about her marriage to Kanye West in a candid interview with @lisa_wilkinson. Tonight on The Sunday Project

Публикация от The Project (@theprojecttv)

Кто из звезд поддерживал Меган Маркл в борьбе с прессой?

Добавим, что свою поддержку Меган Маркл в борьбе с прессой также выражала политик Хиллари Клинтон, ее близкая подруга Приянка Чопра и телеведущая Опра Уинфри. Также в поддержку супругов выступал Джордж Клуни.

"То, как с ней обращались, просто непостижимо... Если причина в том, что она смешанной расы, то позор всем", – Хиллари Клинтон.

"Это расизм, несомненно. Но если кто и может справиться с этим, то это Меган... Красота Мэг в том, что она осталась собой, пройдя через все это. Многие люди узнали ее, когда она начала встречаться с принцем Гарри, но я знала ее до этого. Она все та же девушка", – Приянка Чопра.

"Я думаю, что ее изображают очень несправедливо, и я думаю, что если бы люди действительно знали ее, они бы поняли, что она не только прекрасно справляется со своей ролью в качестве представительницы королевской семьи, но и то, что она искренняя, у нее очень открытое и любящее сердце", – Опра Уинфри.

"Мне кажется, что это немного несправедливо, когда пресса начинает обсуждать вас практически по любому поводу. А Меган же не делает ничего, кроме как пытается жить своей собственной жизнью. Она действительно добрая и умная молодая женщина", – Джордж Клуни.

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В это же время звезда телевидения Венди Уильямс жестко обращалась к Меган Маркл, что "ее никто не будет жалеть".

"Ты прекрасно знала, что делаешь. И я аплодирую этой истории о твоем королевском положении. Но, пожалуйста, не пытайся вызвать у нас сочувствие. Ты знала, на что идешь", – Венди Уильямс.

Что еще известно о "войне" герцогов Сассекских с прессой?

В начале октября 2019 года принц Гарри подал судебный иск против владельцев таблоидов Тһе Sun и Daily Mirror, в котором обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили информацию о судебном деле, не разглашая всех деталей. Впоследствии Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers и заявила, что журналисты пересекли черту закона и неправомерно получили ее личную переписку со скандальным отцом.

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Все по теме:

Праздник, Принц Гарри, Ким Кардашьян, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Герцоги Сассекские, The Sunday Project, Скандал с прессой.
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