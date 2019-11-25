Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный украинский продюсер подтвердил, что является крестным отцом для двухлетнего Ивана Горбунова.

Знаменитость признается, что часто видится с малышом, ведь с семьей телеведущих они живут по-соседству. Потап очень доволен такими родственными связями с звездным супругами.

В украинском шоу-бизнесе между звездами часто существует настоящая дружба. Они становятся не только коллегами по сцене, но и причисляют друг друга к членам своих семей. Так популярный рэпер Потап в программе "Жизнь известных людей" признался, что среди его кумовьев звездная супружеская пара Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова.

Потап крестил общего ребенка пары Ивана. "Очень его люблю, он классный. Это сочетание Горбунова и Осадчей, если бы вы видели, какой клевый малый. Мы рядом живем, и он встречает меня иногда. У нас похожие машины с Юрой, и он думает, что отец, но я выхожу", - рассказал Потап об отношениях с крестником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kosadcha) 20 Окт 2019 в 9:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@gorbunovyuriy) 19 Фев 2019 в 12:40 PST

Телеведущие Осадчая и Горбунов оформили отношения еще до рождения ребенка. Сына Ивана Катя Осадчая родила в феврале 2017 года. У молодой мамы есть 17-летний сын Илья от брака с депутатом Олегом Полищуком. С первым мужем Осадчая рассталась в 2004 году. В августе 2015 года Горбунов развелся с женой Людмилой после 20 лет брака.

"Нашему солнышку уже 2 годика! Невероятное счастье быть родителями! Сыну – будь здоровым и счастливым", – поздравил Юрий Горбунов первенца в своем инстаграме.

Пара довольно часто публикует семейные фото с прогулок и досуга, который они проводят с маленьким сыном.