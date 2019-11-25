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Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
22:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный украинский продюсер подтвердил, что является крестным отцом для двухлетнего Ивана Горбунова.

Знаменитость признается, что часто видится с малышом, ведь с семьей телеведущих они живут по-соседству. Потап очень доволен такими родственными связями с звездным супругами.

В украинском шоу-бизнесе между звездами часто существует настоящая дружба. Они становятся не только коллегами по сцене, но и причисляют друг друга к членам своих семей. Так популярный рэпер Потап в программе "Жизнь известных людей" признался, что среди его кумовьев звездная супружеская пара Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова.

Потап крестил общего ребенка пары Ивана. "Очень его люблю, он классный. Это сочетание Горбунова и Осадчей, если бы вы видели, какой клевый малый. Мы рядом живем, и он встречает меня иногда. У нас похожие машины с Юрой, и он думает, что отец, но я выхожу", - рассказал Потап об отношениях с крестником.

 
 
 
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Телеведущие Осадчая и Горбунов оформили отношения еще до рождения ребенка. Сына Ивана Катя Осадчая родила в феврале 2017 года. У молодой мамы есть 17-летний сын Илья от брака с депутатом Олегом Полищуком. С первым мужем Осадчая рассталась в 2004 году. В августе 2015 года Горбунов развелся с женой Людмилой после 20 лет брака.

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"Нашему солнышку уже 2 годика! Невероятное счастье быть родителями! Сыну – будь здоровым и счастливым", – поздравил Юрий Горбунов первенца в своем инстаграме.

Пара довольно часто публикует семейные фото с прогулок и досуга, который они проводят с маленьким сыном.

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Все по теме:

Шоу-бизнес, Дружба, Сын, Потап, Кумы, Юрий Горбунов, Горбунов, Екатерина Осадча, Крестник.
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