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Селена Гомес показала себя во всей красе (Фото)

Селена Гомес показала себя во всей красе (Фото)
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская певица Селена Гомес засветила пышную грудь на красной дорожке.

Певица Селена Гомес в очень провокативном платье пришла на красную дорожку ежегодной музыкальной церемонии награждения музыкантов American Music Awards 2019.

Для выхода перед десятками папарацци на церемонии American Music Awards 2019 Селена Гомес примерила платье из коллекции Versace весна-лето 2020.

Короткое кислотно-зеленое миниплатье заметно пережало зону декольте Гомес, поэтому ее пышная грудь не выглядела естественно. Кроме того, пользователи в Сети отметили, что наряд еще и подчеркнул живот певицы. Добавим, что избыточный вес Селены является следствием волчанки, от которого звезда страдает около шести лет. Однако критика в сети сильно ранит девушку.

 
 
 
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Feels good to be back. Thank you to my entire team and to my fans that stand by me. All of this is for you and because of you. excited for this chapter #sg2 @amas

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

"Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес начал колебаться. У меня волчанка, у меня проблемы с почками и высокое давление, поэтому я имею дело со многими проблемами со здоровьем. Волчанка напрямую не влияет на набор веса, однако сочетание всех других факторов влияет. Есть лекарства, которые я должна принимать всю жизнь. Вес может меняться ежемесячно", – рассказывала ранее певица.

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Относительно выхода на красную дорожку American Music Awards 2019 Гомес написала: "Чувствую себя хорошо вернуться. Спасибо всей моей команде и моим фанатам, которые стоят рядом со мной. Все это для вас и из-за вас".

Стилисты дополнили образ Гомес объемной прической и макияжем с акцентом на глазах коричневыми тенями. Певица также подобрала стильные атласные туфли-лодочки на каблуке в тон платью.

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Селена Гомес, Знаменитости, Звезды, Певица, Американская певица.
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