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Финнеас рассказал, как проходит работа над вторым альбомом Билли Айлиш

Финнеас рассказал, как проходит работа над вторым альбомом Билли Айлиш
16:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Брат Билли Эйлиш и ее продюсер Финнеас О'Коннор рассказал о предстоящем альбоме певицы: "У нас еще много историй, которые еще не успели рассказать".

Американский певец, композитор Финнеас О'Коннор объяснил, что второй альбом Билли Эйлиш будет иметь более "экспериментальное" направление, как указывает Billboard.

На церемонии American Music Awards музыкант прокомментировал: "Я думаю, во втором альбоме… есть очень много историй, которые мы еще не рассказали".

"Я думаю, если вы не пытаетесь что-то изменить, вы не эволюционируете. Поэтому я думаю, что мы просто пытаемся охватить все, чем так гордимся в нашей музыке, а также просто пробуем что-то новое, экспериментируем и даем людям то, чего так с нетерпением ждут".

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Когда его спросили об их процессе совместной работы, он признался, что у пары возникают "творческие разногласия", но, как он подчеркнул, это обычная часть совместной деятельности. 

"Это, вероятно, самая первая причина, почему сотрудничать - это хорошо", - сказал он.

Напомним, что вчера вечером Эймиш победил на AMA, получив две награды как Лучший новый артист года и Любимый артист - Альтернативный рок. Она выступила с зажигательной песней "All The Good Girls Go To Hell".

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Музыка, Альбом, Сингл, Клип, Новый альбом, Песня, Певица, Трек, Билли Айлиш, Финнеас, Финнеас О’Коннелл.
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