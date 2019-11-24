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Воскресенье, 24.11.2019
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Настя Каменских зажгла в финале "Танцев со звездами" (Видео)

Настя Каменских зажгла в финале "Танцев со звездами" (Видео)
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Настя Каменских впервые выступила на грандиозном шоу "Танцы со звездами 2019" в финале и спела свою драйвовую песню "Elefante".

В воскресенье, 24 ноября, прошел долгожданный финал проекта "Танцы со звездами".

В выпуске шоу выступили популярные певцы, в частности NK (Настя Каменских), группа "Время и стекло" и даже скандальная участница проекта MARUV.

Так, открыла шоу эпатажная Настя Каменских в латексном розовом платье. Певица исполнила свой знаменитый на весь мир хит "Elefante", под который очень эффектно и горячо станцевала.

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Напомним, что в этом году продюсер и исполнитель празднует 20-летие своей сценической деятельности и по этому случаю рассказал закулисные истории творческой и личной жизни. Чтобы признаться любимой он придумал историю, которую начал воплощать задолго до знакового для пары события. Месяц он держал интригу.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап, Певица, Украинская певица.
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