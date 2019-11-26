Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
У Селены Гомес случилась паническая атака (Видео)
У Селены Гомес случилась паническая атака (Видео)

Как лучше? Леся Никитюк посоветовалась с фанатами

Как лучше? Леся Никитюк посоветовалась с фанатами
13:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Леся Никитюк показала лицо до и после макияжа

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила своих поклонников. Знаменитость смело показала, как она выглядит без макияжа.

Как известно, Леся Никитюк получила немалую популярность среди украинцев не только благодаря рейтинговым шоу. Телеведущая является активным блогером, за инстаграм-страницей которой следят более 3,1 миллиона человек. Поэтому ежедневно звезда поражает своих сторонников забавными сторис и эффектными снимками, демонстрируя будни "Леди Ле".

26 ноября ведущая решила поделиться особым фото. Леся Никитюк сделала селфи, показав свое лицо вблизи и без ретуши. На одном снимке телезвезда красовалась с идеальным макияжем и выровнены тоном лица, а на другом – без всякой косметики.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Добрейшее утро Какая лучше ? Голосуй!!! 1/2

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Как лучше? Голосуйте 1 или 2", – обратилась к сторонникам Леся Никитюк.

Интересно, что большинство подписчиков выбрали фото, где ведущая позирует без макияжа. По словам подписчиков, там она выглядит более естественно и привлекательно.

Анна Ризатдинова рассказала о разводе с депутатом Онищенко

Это не первый раз Леся Никитюк демонстрирует свое лицо без макияжа. Чуть ли не во всех поездках телеведущая публикует фото с пляжей, на которых стоит без всякой косметики. А вот о коже лица Леся Никитюк тщательно заботится. Она регулярно посещает косметолога и в путешествия берет с собой питательные маски, что и видно на его эффектных фотографиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
02 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
03 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
04 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
05 Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
НБУ вводит в обращение новые монеты и банкноты
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь