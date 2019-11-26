У Селены Гомес случилась паническая атака (Видео)

Новости шоу бизнеса:Селена Гомес перенесла паническую атаку перед выступлением на American Music Awards.

Американская звезда Селена Гомес, похоже, еще до сих пор борется с последствиями депрессии, поскольку перед выступлением на грандиозной музыкальной премии American Music Awards она пережила паническую атаку.

Перед выходом на сцену премии в Лос-Анджелесе 25 ноября звезда едва овладела собой. По словам инсайдера издания ENews! она почувствовала большое напряжение в себе и приступ паники.

"У Селены определенно была тревога и приступ паники, прежде чем она вышла, и она с трудом заставляла себя подняться на сцену", – поделился источник.

Другой инсайдер издания People также подтвердил эту информацию, однако сама звезда или ее представители не комментировали инцидент.

"У нее четко случился приступ паники. Она нервничала. Она не была на сцене два года, и это важная песня в ее карьере. Она действительно хотела ее донести людям", – сообщили в People.