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Назад дороги нет: Ферги и Джош Дюамель завершили свой бракоразводный процесс

Назад дороги нет: Ферги и Джош Дюамель завершили свой бракоразводный процесс
15:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ферги и Джошу удалось решить все юридические вопросы, касающиеся опеки над их сыном Акселем.

В 2017 году Ферги и Джош расстались после восьми лет брака. Издания сообщали, что на развод бывшие влюбленные подали только несколько месяцев назад, и на днях суд официально признал их разведенными. Согласно документам, полученным TMZ, никто из экс-супругов не будет платить алименты. Данные о том, как именно певица и актер поделят их активы и финансы, остаются конфиденциальными.

Сообщается, что Ферги не просила никакой поддержки у Дюамеля. Напротив, она была заинтересована в том, чтобы обе стороны самостоятельно оплачивали судебные издержки на протяжении всего разбирательства.

Несмотря на разрыв, Ферги и Джошу все же удалось сохранить теплые отношения.

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У нас с Ферги отличные отношения. Я люблю эту девушку и всегда буду любить. К сожалению, мы не работали над нашими отношениями, — сказал он в одном из интервью.

Напомним, после расставания Дюамель закрутил роман с актрисой Эйзой Гонсалес, но влюбленные расстались в начале прошлого года. Судя по слухам, сейчас Джош пытается построить отношения с моделью Одрой Мари, в то время как Ферги занята воспитанием сына и работой.

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Брак, Отношения, Развод, Знаменитости, Ферги, Джош Дюамель.
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