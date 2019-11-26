Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

Новости шоу бизнеса:Джессика Бил отреагировала на вероятную измену Джастина Тимберлейка.

Американская актриса Джессика Бил решила не устраивать сцен ревности после предполагаемой измены своего мужа и гордо появилась на улицах Лос-Анджелеса с обручальным кольцом на руке.

23 ноября голливудского актера заприметили за нежностями с актрисой Алишей Уэйнрайт. Звезды были на вечеринке после съемочного дня фильма "Палмер" (Palmer), где они исполняют главные роли. Актеры держались за руки, пробовали напитки и нежно смотрели друг на друга.

После снимков папарацци, обнародованных в сети, представители Тимберлейка и Уэйнрайт поспешили подчеркнуть, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения, и после вечеринки они нигде не уединялись.

Похоже, Джессика решила не разрушать свой показательный брак с актером, следовательно, по словам инсайдеров, прошла мимо скандала. Сейчас между ними нет никаких конфликтов или скандалов. 25 ноября ее заметили на улицах Лос-Анджелеса, где звезда была в прекрасном настроении и с обручальным кольцом на руке.

"Их брак выживет. Тимберлейк чувствует себя виноватым, а Джессика очень дружелюбна к нему, и он знает, как ему повезло. Он говорит, что это не имеет большого значения, ведь все они тусуются вместе, и это конец истории", – сообщил инсайдер издания ENews!