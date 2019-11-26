Дружба или любовь? Кайли Дженнер приписывают новый роман

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер заподозрили в романе с известным рэпером Дрейком.

Американская блогер и самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер оказалась в эпицентре новых западных таблоидов. Все потому, что звезда все чаще наведывается в поместье рэпера Дрейка, что вызывает слухи об их романе.

В первые дни октября 2019 года Кайли Дженнер официально подтвердила слухи о разрыве отношений с рэпером Трэвисом Скоттом. Окончательно расставаться знаменитости еще не намерены, однако все же взяли паузу и сейчас живут отдельно. По информации US Weekly, Кайли Дженнер не расстраивается из-за разрыва с любимым и активно общается с рэпером Дрейком.

Знаменитости не комментируют слухов о вероятном романе. Поэтому инсайдеры из близкого окружения охотно отвечают на вопросы журналистов о личной жизни Кайли Дженнер и Дрейка. В частности, они подтвердили данные, что звезды вместе праздновали Хэллоуин, а миллиардерша стала приглашенной гостьей на дне рождения рэпера.

"Дрейку всегда нравилась Кайли, и это взаимно. Они сейчас много времени проводят вместе и видятся чаще, чем это было раньше, ведь фактически Кайли сейчас свободна, а они живут по соседству", – рассказал инсайдер таблоида.

Источники издания не скрывают, что между Кайли и Дрейком есть симпатия, которая может перерасти в роман. Особые отношения между ними друзья могли заметить во время Хеллоуина. Однако симпатию Дрейк начал проявлять только после того, как Кайли объявила о разрыве со своим мужем и отцом ее дочери Сторми – Трэвисом Скоттом.

"Дружба Кайли и Дрейка в последнее время приобрела романтический характер. На его вечеринке по случаю Хэллоуина они были очень нежны друг с другом и постоянно обменивались взглядами... Они давно знали друг друга и слишком долго были друзьями, но между ними всегда была искра. Это сложная ситуация, как и у Кайли с Трэвисом сейчас", – добавил инсайдер.

Вероятно, Кайли Дженнер и Дрейк пока не спешат с романом, ведь рэпер понимает, что это может навредить настоящим отношениям представительницы семейства Кардашьян.

"Дрейк и Кайли не хотят ставить под угрозу свою дружбу, пересекая любые границы в отношениях. Дрейк не намерен становиться отцом для Сторми. Пока они весело проводят время, не принимая на себя обязательств, и хотят продолжать дружить и поддерживать друг друга", – пояснил инсайдер.