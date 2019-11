Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors

В 71 год ушел из жизни бас-гитарист американской группы Даг Лубан. Об этом сообщила его жена на странице в фейсбуке. Причину смерти пока не разглашают.

Даг Лубан был участником группы "The Doors", которую называют одной из самых влиятельных в истории мировой музыки. Своей трагедией поделилась жена музыканта на странице в социальной сети фейсбук.

Слова никогда не смогут выразить мою скорбь. Он был любовью всей моей жизни. Я буду скучать по его смеху больше, чем по любому другому. Земля пухом, – призналась она в заметке.

На официальной странице группы "The Doors" тоже выразили свои соболезнования в связи с потерей.

Наши соболезнования семье, друзьям и поклонникам Дага Лубана. Даг сделал неоценимый вклад в рок-н-ролл и особенно в "The Doors", – написали коллеги бас-гитариста.

Хотя группа никогда не имела постоянного басиста, Даг Лубан закрепил традицию, добавив свою игру на инструменте в альбомы "The Doors". До того группа имела только клавишника. Он же был постоянным участником другой американской группы "Clear Light", поэтому участвовал только в студийных записях.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT

— The Doors (@TheDoors) November 24, 2019