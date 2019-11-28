Знаменитости из прошлого: тогда и сейчас (Фото)

В жизни многих людей творческой профессии рано или поздно наступает звёздный час, когда их начинают узнавать на улице, когда при виде их собираются толпы поклонников. Кто-то остаётся знаменитым и популярным ещё долгие годы, а кто-то спустя время уходит в тень, просто пожиная плоды своей прежней славы. И сегодня предлагаем вспомнить людей, чьи имена были у всех на слуху в 1990-2000-х годах.