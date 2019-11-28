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Четверг, 28.11.2019
Знаменитости из прошлого: тогда и сейчас (Фото)
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Знаменитости из прошлого: тогда и сейчас (Фото)

В жизни многих людей творческой профессии рано или поздно наступает звёздный час, когда их начинают узнавать на улице, когда при виде их собираются толпы поклонников. Кто-то остаётся знаменитым и популярным ещё долгие годы, а кто-то спустя время уходит в тень, просто пожиная плоды своей прежней славы. И сегодня предлагаем вспомнить людей, чьи имена были у всех на слуху в 1990-2000-х годах.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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